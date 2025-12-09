Bakan Tunç: Katılımcı, demokratik, sivil bir anayasa ile milletimize borcumuzu ödemek istiyoruz (3)

ADALET BAKANLIĞI'NIN BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da soru-cevap işleminin tamamlanması üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Adalet Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu ve oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi yarın saat 11.00'da toplanmak üzere kapattı.