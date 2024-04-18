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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki çalışmaları hakkında bilgi aldı ve teşekkürlerini iletti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Büyükelçimiz Sadık Babür Girgin'den, Türkiye olarak Bosna-Hersek'te yürüttüğümüz çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve elçilik çalışanlarımıza ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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