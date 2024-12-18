DEM Parti'nin İmralı başvurusu ile ilgili Yılmaz Tunç'tan yeni açıklama

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantılarında İmralı çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gerekirse Meclis'e getirilip terörün lağvedildiğini söylemesi gerektiğini ifade etmiş, Dem Parti'ninde yüz yüze temas kurması gerektiğini söylemişti.

BÜTÇE SONRASINI İŞARET ETTİ

Bahçeli'nin çağrıları siyaset gündeminde sıcaklığını korurken, DEM Parti konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Son olarak konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te açıklamalarda bulundu. İmralı'ya heyet gönderilmesi ile ilgili müsait bir zaman belirleyeceklerini ifade eden Tunç, "Ona göre biraz sabretmemiz gerekiyor. Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe bittikten sonra muhtemelen karar verilir." dedi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Meclis'te 9 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalar ve oylamayla tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinin son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.