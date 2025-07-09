'İBB yargılamaları TRT'de yayımlansın' çağrısına Bakan Tunç'tan yeşil ışık

'İBB yargılamaları TRT'de yayımlansın' çağrısına Bakan Tunç'tan yeşil ışık
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Özgür Özel'in "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" çağrısına MHP lideri Bahçeli'nin verdiği destek soruldu. Tunç, yargılanmaların TRT'de yayınlanmasına yeşil ışık yakarak "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nin" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların TRT'de canlı yayınlanması teklifine ilişkin konuştu.Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği çağrı için Tunç, yeşil ışık yaktı.

BAHÇELİ DESTEK VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların canlı yayınlanması çağrısına destek vermişti. Gerekçesini ise "Biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün. Gerçekleri bilsin" diye açıklamıştı.

KANUN MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gelişme bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, ilgili kanun maddesine dikkati çekerek, "Duruşmanın canlı yayınlanabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 183. maddesinde fotoğraf ve video çekme konusunda kanunda bir engelleme söz konusu. Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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