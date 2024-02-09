Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Malatya'da Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adliye binasının temel atma töreni için geldiği Malatya'da Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malatya Erhaç Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Ersin Yazıcı ve yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Tunç, ziyaret anısına valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makamda çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Bakan Tunç, Valilik ziyaretinin ardından Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe mevkiinde bulunan eski askeri hastane yerine yapılacak yeni adliye sarayının temel atma törenine katıldıktan sonra Adıyaman'a geçecek. - MALATYA