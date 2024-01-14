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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da Eniştesinin Cenazesine Katıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Pendik'te yaşayan halası Kezban Şahin'in eşi Adil Şahin'in cenazesine katıldı. Şahin'in cenazesi Bartın'ın Ulus ilçesinde defnedildi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da eniştesi Adil Şahin'in (85) cenazesine katıldı.

Bakan Tunç'un İstanbul Pendik'te yaşayan halası Kezban Şahin'in eşi Adil Şahin, dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, bu sabah memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyüne getirildi. Şahin için ikindi vakti Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bakan Tunç da katıldı. Tunç, Şahin'in yakınlarına taziyede bulundu. Kılınan namaz sonrası Şahin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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