Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Amasya'da

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Amasya'ya geldi.

Amasya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç, Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile yöneticiler tarafından karşılandı.

Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. - AMASYA