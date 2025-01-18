Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Amasya'da

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Amasya'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Amasya'ya geldi ve Valilik ziyaretinde bulunarak yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Amasya'ya geldi.

Amasya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç, Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile yöneticiler tarafından karşılandı.

Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Survivor'da kavga! Almeda, Adilhan'ın boğazına yapıştı
img

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
img

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri

İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Otomobilde ölü bulundu, vasiyeti dikkat çekti

Otomobilinde ölü bulundu, ardından dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.