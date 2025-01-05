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Adalet Bakanı Tunç'u kadınlar telefon ışıkları ile karşıladı

Adalet Bakanı Tunç'u kadınlar telefon ışıkları ile karşıladı
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Bartın'da AK Parti Kadın Kolları. 7. Olağan Kongresi'nde kadınların cep telefonu ışıkları ile karşıladığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadınların önemine dikkat çekerek, "Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

Bartın'da AK Parti Kadın Kolları. 7. Olağan Kongresi'nde kadınların cep telefonu ışıkları ile karşıladığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadınların önemine dikkat çekerek, "Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimiz" dedi. Türkiye'deki Kürt vatandaşların sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin çözdüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "Şimdi sıra terörü silahlarıyla beraber tarihe gömmekte" diye konuştu.

AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç salona girdiği sırada salondaki ışıklar söndürülerek, Tunç cep telefonu ışıkları yakılarak karşılandı. Salondaki kadınlar, hep bir ağızdan çalan Kayahan'ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' isimli şarkısına eşlik etti.

Programda konuşan Bakan Tunç, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara verdiği öneme dikkat çekti. Siyasetten kamu kurumlarına kadar çeşitli alanlarda görev yapan kadınlara değinen Bakan Tunç, kadına şiddet konusunda ise iktidara yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. İstanbul Sözleşmesi ile kadına şiddetin arttığı yönündeki söylemlerin kara propaganda olduğunu belirten Tunç, kadınlara şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan 8284 sayılı yasanın AK Parti iktidarında kanunlaştırıldığını söyledi. Tunç, "Kadına şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir. Bir kadının şiddete uğraması, bizim yüreğimizi sızlatır. Bugünün kadınları tarihimizde o kahramanlık gösteren Şerife Bacı'nın, Kara Fatmaların, Nene Hatunların torunları. Onların kahramanlığı sayesinde biz bugün huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Onların torunlarının önünü daha da açabilmek, daha da güçlendirmek, onları her türlü kötülükten koruyabilmek için de son yıllarda, özellikle son 22 yılda gerek yapısal dönüşüm, gerek mevzuatımızdaki yenilemeler gibi çok önemli çalışmaları hayata geçirdik" dedi.

Türkiye'deki Kürt vatandaşların sorunlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde tarihe karıştığını belirten Tunç, "Kürt sorunu diye nitelendirilen bir sorun varsa bu sorunu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce cezaevlerinde ana diliyle bir anne hapisteki çocuğuyla, kendi diliyle konuşamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mahkemeye düştüğünde ana diliyle savunma yapamıyordu. Bunun yolunu açan AK Parti iktidarıdır. Bir siyasetçi ana diliyle seçimlerde propaganda yapamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye, Kürtçe yayın yapan devlet televizyonuna kavuştu. Üniversitelerimizde Kürtçe enstitüler kuruldu, seçmeli dersler konuldu. Eğitim hakları noktasında geniş bir alan açıldı ve bir kısım çevrelerin özellikle yakındığı ve sürekli eleştiri konusu olan içeriden, dışarıdan tüm bu sorunları ortadan kaldıran ve Kürt sorununu tarihe karıştıran, birlik ve beraberliğimizi bu ülkede Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hepimizi bir arada tutmanın gayreti içerisindeki politikaları yapan, üreten Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Şimdi de Cumhur İttifakı'dır. Bütün partileri bu birliğe davet ediyorum. Şimdi sıra terörü silahlarıyla beraber tarihe gömmekte. İnşallah bunun için terörü bitirerek, terör sorunundan da Türkiye'yi, milletimizi kurtaracağız" diye konuştu.

Kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, teşkilat üyeleri ve kadın kolları üyeleri katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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