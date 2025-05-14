Adalet Bakanı Tunç: "(Terörist başının serbest kalması) "Böyle bir şey söz konusu değil"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasına ilişkin, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çeken Bakan Tunç, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı, ülkemizin 40 yıldan fazla gelişmesine engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından önem arz ediyor. Bu sürece kolay gelinmedi; 40 yıldan fazla büyük bir mücadele gerçekleştirdik bu mücadelede binlerce şehit verildi. Bundan sonraki süreçte terör olmaması terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın emniyeti açısından çok önemli. Türkiye dünyada güçlü bir ülke olacaksa bu yüzyıla damga vuracaksak terörün olmadığı bir Türkiye ile vuracağız" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi doğrultusunda çalışmaların başlandığını hatırlatan Bakan Tunç, "Bahsettiğiniz yasal düzenlemelerle ilgili olarak DEM Parti, Adalet Bakanlığımız da ziyaret etti, önerilerde bulunmuşlardı. Daha önce de devam eden çalışmalarımız var. Yargı reformu stratejisi kapsamında geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları ve hukuk devleti ilkesinin güçlendiren temel hak ve özgürlükleri tahkim eden çok önemli ilerlemeler sağladı ülkemiz ve teröre zemin hazırlayan bütün konuları 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak çok önemli aşamalar kaydetti ülkemiz. Özellikle güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bu ülke bu aşamaya gelindi. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında orada beş amaçtan birisi ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması hem soruşturma hem dava hem de infaz aşaması ile ilgili yapılabilecekler var demiştik ve bu konuda yapılabilecekleri kamuoyuyla paylaşmıştı o doğrultuda yaptığımız bazı hazırlıklar oldu" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin DEM Parti'nin terörist başı Öcalan'a cezaevi koşullarının iyileştirilip iyileştirilemeyeceği sorusuna "Cezaevi şartlarıyla ilgili olarak zaten yasal çerçevede yapılması gerekenler, genel olarak söylüyorum, infaz kanunumuzda yapılabilecek hususlar var. Kanun gerektiren bir husus olursa bunlar yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil" cevabını verdi. Yine bir muhabirin terörist başının serbest bırakılması ilişkin sorusu üzerine, "Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey de yok" dedi.