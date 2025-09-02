Adalet Bakanı Tunç'tan, Özgür Özel'e soruşturma yanıtı: Kendisi bir eczacı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelttiğini, "AK Partili belediyelere yönelik iddialara neden işlem yapılmıyor; ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir?" sorular üzerine açıklama yaptı.

Tunç, "Ortada bir adli soruşturma var. İhbarlar neticesinde başlayan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alınması sürecinden itibaren, kamuoyuna yansıyan para sayma kuleleriyle başlayan ve sonrasında devam eden, ilçe belediyelerine de yansıyan ve ihalelerde usülsüzlük iddialarıyla ilgili olarak ihbar ve şikayetlerle devam eden, itirafçıların ifadeleriyle şekillenen bir soruşturma söz konusu. Savcılarımız bir suç ihbarı karşısında o suçu soruşturmak onların asli görevidir." dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDE SUÇÜSTÜ DURUMLAR OLDU"

Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargı, hepimizin yargısı. Elbette kararlar eleştirilebilir. Bu eleştiriler mümkündür. Ama eleştirilirken tehdide, hakarete varan cümleler kullanılırsa bu farklı bir maksattır. Soruşturmaların seyrini beklemek durumundayız. İddianame yazım süreci devam ediyor. Soruşturmalar devam ediyor. Manavgat Belediyesi'nde suçüstü yapıldığı durumlar oldu. Bir taraflardan CHP'li belediyelerde soruşturmalar devam ederken, başka CHP'li belediyelerde de suçüstü durumlar oldu.

İhbar edenler kendileri, itirafçı olanlar kendileri... Bunun değerlendirmesini yapacak olanlar tarafsız yargıdır. Yargıyı rahat bırakmamız lazım. Yolsuzluk varsa, ki kamuoyu her şeyi görüyor, değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Herkes iddianamedeki delilleri, vakaları kamuoyu öğrenecek. Süreç devam ediyor, iddianameyle birlikte de suçlu ilan edemeyiz, yargılama başlayacak. Savcılığın iddiası karşısında kişiler kendini savunacak, yargı bir karar verecek. Bu karar istinaf sürecine de tabi. Yargı sistemimiz üç dereceli bir sistem."

"TÜRKİYE'DE İKİLİ HUKUK SİSTEMİ YOKTUR"

"CHP Genel Başkanı'nın yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yazılı cevaplarımızı göndereceğiz. Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi mi var diyor. Hayır arkadaşlar bunu kabul etmek mümkün değil. T.C. devleti anayasal bir devlettir. Demokratik hukuk devletidir. Anayasamızın kuralları işlemektedir. Bu kurallar çerçevesinde de yargı görevini yapmaktadır. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur, tek hukuk sitemi vardır o da demokratik hukuk sitemidir. Türkiye'de vesayetçi bir hukuk sistemi yaşadı bu ülke geçmişte. Demokrasi tarihimiz bugün kabullenmediğimiz talihsiz olaylarla, darbelerle karşılaşmıştır. O muhtıralara destek veren yargı vardı ama artık vesayetçi anlayıştan arınmış, yolsuzluktan hesap soran demokratik bir yargı sistemi var."

ÖZEL'E YANIT: 'KENDİSİ BİR ECZACI..."

Tunç, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik ise, "Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma izni verilmektedir. Adalet sistemimizi yıpratmayan yönelik ibarelerden kaçınmak gerekir. Kapsamlı bir soruşturma. Çok sayıda şüpheli var. Tüm bunlar belli bir zaman alan hususlar. Sağlıklı bir soruşturma yürümesi hepimizin temennisi. Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir." dedi.