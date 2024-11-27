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Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin

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CHP lideri Özgür Özel'in cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ziyaret izni verilmemesine ilişkin eleştirilerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert yanıt geldi. Bakan Tunç "İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin. Öyle cumhurbaşkanımıza hakaret ederek, yargı mensuplarına yok giyotindir yok FETÖ imamıdır diyerek izin istenmez" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yerine kayyum atanarak tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ziyaret izni verilmemesine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

"BAĞIRARAK ÇAĞIRARAK İZİN İSTENMEZ"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "Türkiye hukuk devletidir. Her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Öyle bağırarak çağırarak izin istenmez. BuradaFETÖ imamı gibi lafları reddediyoruz. 17-25 Aralık sürecinde o FETÖ imamları Emniyet'teyken onları ziyarete giden bir genel başkanın bunu bize söyleme hakkı yok.

"SAVCILARA AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER EDİYORSUNUZ"

Adalet Bakanlığı da kanun çerçevesinde takdir yetkisinin kullanır. İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin. Her gün çıkacaksınız soruşturmayla ilgili, soruşturmanın gizliliğini de ihlal edecek, soruşturma yürüten savcılara ağza alınmayacak hakaretler söyleyeceksiniz. Önce kendiniz bakın. Hakaret siyasetiyle bir yere varılmaz. Öyle cumhurbaşkanımıza hakaret ederek, yargı mensuplarına yok giyotindir yok FETÖ imamıdır diyerek izin istenmez" dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Adamlar devletin ta kendisi olmuş

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

atanmış memur sen hangi sıfatla o şekilde konuşuyorsun kilicdaroglu olsaydı böyle konusamazdin

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