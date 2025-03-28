Adalet Bakanı Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Sert Tepki
Adalet Bakanı Tunç, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik bildirisini hukuki gerçeklerden uzak ve tarafsızlık ilkesini ihlal eden bir yaklaşım olarak değerlendirerek sert bir cevap verdi.
Adalet Bakanı Tunç: "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve ülkemize yönelik ağır ithamlar içeren bildiri, hem hukuki gerçeklerden uzak hem de tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden bir yaklaşımın ürünüdür." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika