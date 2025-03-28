Adalet Bakanı Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Sert Tepki

Adalet Bakanı Tunç: "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve ülkemize yönelik ağır ithamlar içeren bildiri, hem hukuki gerçeklerden uzak hem de tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden bir yaklaşımın ürünüdür." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika