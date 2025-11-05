Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM Kararına İlişkin Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını değerlendirirken, sürecin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam ettiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin, "Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında istinaf sürecinin devam ettiğini söyleyen Tunç, şu açıklamalarda bulundu:

"Tutuklulukla ilgili AİHM'nin 5. Maddesi'ndeki güvenlik hakkıyla, tutuklama şartlarıyla ilgili olarak AİHM'ye yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal kararı vermişti. Bu daire kararı büyük dairede görüşülmesi panel tarafından kabul edilmemişti, 5 kişilik panel bunu değerlendirmemişti. Daire kararı bu yönüyle kesinleşmiş oldu. Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek."

Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in görevinin yanı sıra başka gelirler elde ettiği iddialarına yönelik, "Onun ilgilisi cevabını verecektir." dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin davada verilen kararı değerlendiren Tunç, "Yargılama sürecini hep beraber takip ettik. 78 canımızı o faciada kaybettik. Etkin bir soruşturma yürütüldü. Gideni geri getirmek mümkün değil ama burada kusuru bulunanlar bakımından kusurluları tespit edecek olan bağımsız yargı. İlk derece mahkemesi de bu karara ulaştı." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarında bazı yetkililer hakkında soruşturma izni verildiğini anımsatan Tunç, "O soruşturma izinleriyle ilgili Danıştay süreçleri de tamamlandı. Şu anda onlar bakımından da soruşturma devam ediyor. Burada özellikle ana muhalefet liderinin 'kamu görevlileri yargılanmadı' tezviratları doğru değil. Çünkü o bakımdan istenen soruşturma izinleri ve Danıştay süreci belirli bir zaman aldı. Soruşturma süreci devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Tunç, Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin, "Burada bütün iddiaları cevaplama noktasında değiliz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yurt dışı çıkış yasağı olan bir kişinin yurt dışına kaçması diye bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.