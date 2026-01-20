Haberler

Bakan Tunç'tan Suriye'deki gelişmelere ilişkin paylaşım: 'Provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelerle alakalı yapılan provoke edici sosyal medya paylaşımları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan paylaşımlar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de yaşanan gelişmeleri, Türkiye'nin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm adli ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
