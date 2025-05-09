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Adalet Bakanı Tunç: Rümeysa Öztürk'ün Serbest Bırakılması Kamu Vicdanını Rahatlattı

Adalet Bakanı Tunç: Rümeysa Öztürk'ün Serbest Bırakılması Kamu Vicdanını Rahatlattı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'deki Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına yönelik kararın, temel insan hakları açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti ve bu sürecin ayrımcılığa karşı duyarlılığı artıracağını vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Rümeysa Öztürk'ün, görülen davada serbest bırakılmasına yönelik karar verilmesi kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir" dedi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrencimiz Rümeysa Öztürk'ün, görülen davada serbest bırakılmasına yönelik karar verilmesi kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir. Rümeysa kardeşimizin özgürlüğüne yeniden kavuşacak olması, temel insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından son derece önemlidir. Bu süreç, bir bireyin inancı ve Filistin'e verdiği destek gerekçe gösterilerek yargılanmasının asla kabul edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı olarak ilk anda beri dava sürecinde gerekli desteğin sağlandığını ifade eden Bakan Tunç, "Rümeysa kardeşimizin uğradığı haksızlık gibi demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalara, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, İslamofobiye, çifte standarda hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir. Adalet Bakanlığı olarak ilk andan itibaren Rümeysa kardeşimizin gerek diplomatik, gerekse hukuki anlamda destekçisi olduk. Adalet müşavirlerimiz tarafından duruşmalar bizzat takip edildi. Daima yanında olduğumuz Rümeysa kardeşime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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