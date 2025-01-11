Adalet Bakanı Tunç: "Muhalefetin siyaseti, kırmızı kart siyasetidir"

KÜTAHYA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 8. Olağan Kütahya il kongresinde yaptığı konuşmada ana muhalefeti eleştirerek, "Bunların siyaseti, kırmızı karttır. İşte bunlar, hep bu kırmızı kartla engellemeye çalışmışlardır, güzel, iyi işleri, iyi icraatlara hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bunların geleneğinde bu vardır" dedi.

Bakan Tunç, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin "Eser siyaseti" olduğunu söyledi.

"CHP" Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının karşısındadır"

CHP'nin Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının karşısında olduğunu dile getiren Tunç, " Onlar, rahmetli Menderes'e de kırmızı kart göstermişlerdir, rahmetli Özal'a da kırmızı kart göstererek onun yolunu kesmek istemişlerdir, rahmetli Erbakan Hoca'mıza neler yapmışlardı. Hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdikleri o kırmızı kartı milletimiz çok iyi hatırlıyor. Havaalanlarına karşı gelenler, bunlardır. Nükleer santrale, kömüründen barajlarına varıncaya kadar hepsine karşı gelen, kırmızı kart göstermek isteyen, bu CHP zihniyetidir. Bu ülkenin, milli iradenin önünün kesilmesinde, her 10 yılda bir darbecilerin, muhtıracıların destekçisi olan, bu Yassıada zihniyetidir" dedi.

"Muhalefet demokrasiye kırmızı kart göstermeyi gelenek haline getirdi"

Muhalefetin demokrasiye kırmızı kart göstermeyi gelenek haline getirdiğini belirten Tunç, "Bugün de gösterdikleri o seremoniden milletimiz o eski kırmızı kartları gayet hatırlamaktadır. Bunlar, 28 Şubat'ta gösterdikleri o kırmızı kartlarla başörtülü kızlarımızı, üniversite birincisi olan, kürsülere konuşma yapmak için çıkan, ödülünü almak için çıkan kızlarımızı yaka paça kürsülerden indirerek kırmızı kart gösterenlerdir. Başörtüsüyle seçilen milletvekilimiz Merve Kavakçı'ya, 'Bu kadına haddini bildirin. Buna kırmızı kart gösteriyoruz. Buna mecliste iş yok.' diyen bunlardır. Bunların siyaseti, kırmızı karttır. O nedenle bu millet, onlara her zaman, her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecektir inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.