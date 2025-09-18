Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'da Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için gittiği Malta'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan toprağından uzakta milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla andık. Akdeniz'in kalbinde tarihin şahitliğini yapan aziz şehitlerimizin cesareti ve fedakarlığı sayesinde devletimiz ve milletimiz bugün onurlu bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Şehitlerimiz ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.