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Adalet Bakanı Tunç: 'Kürt sorununu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir'

Adalet Bakanı Tunç: 'Kürt sorununu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, "'Kürt sorunu' diye nitelendirilen bir sorun varsa bu sorunu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, çarpıcı ifadeler kullandı.

"YOLU AÇAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

"90'lı yıllarda ve daha önceki yıllarda 'Kürt sorunu' diye nitelendirilen bir sorun varsa bu sorunu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir" diyen Tunç, "Recep Tayyip Erdoğan'dan önce cezaevlerinde ana diliyle bir anne, çocuğuyla konuşamıyordu. Mahkemede ana diliyle savunma yapamıyordu. Bunun yolunu açan AK Parti iktidarıdır. Bir siyasetçi ana diliyle seçimlerde propaganda yapamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerini sarf etti.

"BÜTÜN PARTİLİLER BİRLİĞE DAVET EDİYORUZ"

Tunç açıklamalarının devamında ise "Kürtçe yayın yapan bir devlet televizyonuna kavuştuk. Üniversitelerimizde Kürtçe enstitüler kuruldu. Seçmeli dersler konuldu. Eğitim hakları noktasında geniş bir alan açıldı. Tüm sorunları ortadan kaldıran, Kürt sorununu tarihe karıştıran, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hepimizi bir arada tutmanın gayreti içerisindeki politikaları yapan ve üreten Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Partidir. Şimdi de Cumhur İttifakıdır. Bütün partileri bu birliğe davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVatan:

Zaten siz gelince bu sorun buyumeye basladi herkes huzurluydu vala sorun yoktu hepsi sanki sizle geldi ama

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Başladılar yine o KOKMUŞ, PİS İĞRENÇ YALANLARINA... Ahlâktan mı bahsediyorlar ? ... Asgari ücrete "ENFLASYON ARTMASIN DİYE" (!) % 30 zam yaparken, vergilere, harçlara % 44 zam yapan "İKİYÜZLÜLER" olarak tarihe geçtiniz... Şimdi, bir yandan Suriye'de "YPG/PKK'ya HER AN SALDIRABİLİRİZ" derken, bu adam çıkmış "SORUN BİTTİ, ÇÖZEN ERDOĞAN'DIR" diyor... Bakan Beeeyyy, Şam'daki Emevi Camii'ndeki "NAMAZ ŞOV" unuz bittiyse, sizi Filistine MESCİD-İ AKSA'ya bekliyoruz !!! Mescidi Aksaya gelin de görelim !

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Aslında gerçekten de öyle, RTE Türkiye nin başına geldi herşey düzeldi, öncelere bakın bi 80 li 90 lı yıllara bakın bi ordan belli

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