Adalet Bakanı Tunç, Katar Başsavcısı ve Yüksek Yargı Başkanıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Başsavcısı Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ve Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doha Hukuk Forumu'na katıldığı Katar'da yüksek yargı mensuplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Tunç, Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya geldi. Görüşmede, hukukun üstünlüğü, kamu düzeninin korunması ve adaletin etkin şekilde tesis edilmesi konusunda ortak değerlere sahip iki dost ülke olarak adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Tunç, daha sonra Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Dr. Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Yüksek yargı kurumlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital yargı uygulamalarının yaygınlaştırılması, yargı organları arasında yürütülen çalışmalar ele alındı. Bakan Tunç, "Yargı alanında elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülke Katar ile paylaşmaya, iş birliğimizi daha da artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İkili görüşmelerde Türkiye'deki adalet alanında yürütülen çalışmalara değinen Bakan Tunç, "Türkiye olarak son 23 yılda bütün kanunlarımızı yeniledik. Çağa uygun hale getirdik. İhtiyaçlar doğrultusunda da kanunlarımızı yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katar'la dijitalleşme, Adalet Akademisinin eğitim çalışmaları, yasama reformu dediğimiz kanunların yenilenmesi anlamında tecrübe paylaşımı; Katar'daki uygulamaları görmek, bizdeki uygulamaları Katar'a aktarmak anlamında güzel çalışmalar yapabiliriz" dedi. - DOHA