Adalet Bakanı Tunç, İmralı Ziyaretinin TBMM Komisyonu Kararına Bağlı Olduğunu Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bahçeli'nin bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi komisyona aittir" ifadelerinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB duruşmalarının canlı olarak yayınlanması sorusuna Tunç, "Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir. Bu konuyu değerlendirecek olan Meclistir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki İmralı ziyaretine ilişkin ifadeleri sorulan Tunç, "Terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz, ülkemizin çocuklarımız geleceği için. Acıların bir daha yaşanmaması konusunda hepimiz hem fikiriz ve büyük bir beklenti içerisindeyiz. Devlet Bahçeli'nin geçen sene 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı çok önemliydi ve büyük bir kapı araladı. Bu tarihi çağrı sonrasında terör örgütünün feshine yönelik İmralı'dan yapılan açıklamalar ve fesih kararı, silahları yakması, bırakmasıyla birlikte önemli bir sürece geldi ülkemiz. Tabi bu sürecin TBMM tarafından desteklenmesi ve sürecin sahiplenmesi noktasında Meclis'imizde kurulan komisyon çok önemli bir aşamayı kaydetti. Bahçeli'nin bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi komisyona aittir. Hep beraber komisyonu bekleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Bakan Tunç, Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararları hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde, dairenin vereceği karar bekleniyor. Bu dava Kobani davasıyla ilgili, 53 vatandaşımızın öldürülmesiyle ilgili açılan dava. İlk derece karar vermişti, muhtelif sürelerde hapis cezaları verilmişti. İlk derece kararı istinafa götürüldü. Şu anda İstinafta bu süreç içerisinde AİHM'ne başvuru yapıldı. AİHM 2. Dairesi hak ihlali kararı verdi. Daire kararına karşı büyük dairede değerlendirilmesi hususunu Bakanlık olarak talep etmiştik. Bu talep reddedildikten sonra daire kararı kesinleşti ve mahkemesine gönderildi. Şu anda mahkemenin kararını bekleyeceğiz." - ANKARA