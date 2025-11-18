Haberler

Adalet Bakanı Tunç, İmralı Ziyaretinin TBMM Komisyonu Kararına Bağlı Olduğunu Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyaretine ilişkin konuşarak, bu kararın TBMM'deki komisyonun takdirine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, AİHM kararları hakkında da bilgi verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bahçeli'nin bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi komisyona aittir" ifadelerinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB duruşmalarının canlı olarak yayınlanması sorusuna Tunç, "Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir. Bu konuyu değerlendirecek olan Meclistir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki İmralı ziyaretine ilişkin ifadeleri sorulan Tunç, "Terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz, ülkemizin çocuklarımız geleceği için. Acıların bir daha yaşanmaması konusunda hepimiz hem fikiriz ve büyük bir beklenti içerisindeyiz. Devlet Bahçeli'nin geçen sene 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı çok önemliydi ve büyük bir kapı araladı. Bu tarihi çağrı sonrasında terör örgütünün feshine yönelik İmralı'dan yapılan açıklamalar ve fesih kararı, silahları yakması, bırakmasıyla birlikte önemli bir sürece geldi ülkemiz. Tabi bu sürecin TBMM tarafından desteklenmesi ve sürecin sahiplenmesi noktasında Meclis'imizde kurulan komisyon çok önemli bir aşamayı kaydetti. Bahçeli'nin bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi komisyona aittir. Hep beraber komisyonu bekleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Bakan Tunç, Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararları hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde, dairenin vereceği karar bekleniyor. Bu dava Kobani davasıyla ilgili, 53 vatandaşımızın öldürülmesiyle ilgili açılan dava. İlk derece karar vermişti, muhtelif sürelerde hapis cezaları verilmişti. İlk derece kararı istinafa götürüldü. Şu anda İstinafta bu süreç içerisinde AİHM'ne başvuru yapıldı. AİHM 2. Dairesi hak ihlali kararı verdi. Daire kararına karşı büyük dairede değerlendirilmesi hususunu Bakanlık olarak talep etmiştik. Bu talep reddedildikten sonra daire kararı kesinleşti ve mahkemesine gönderildi. Şu anda mahkemenin kararını bekleyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.