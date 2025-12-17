Adalet Bakanı Tunç, Sadettin Saran ile bir araya geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la Bakanlıkta bir araya geldi ve ziyareti için teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika