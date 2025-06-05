Adalet Bakanı Tunç, Çevre Dostu Projelerle 21 Milyar Tasarruf Sağladık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2015 yılından günümüze 298 milyon 579 binin üzerinde e-Tebligat göndererek 10 bin 450 ton kağıt tasarrufu sağladık, 177 bin 655 ağacı kesilmekten kurtardık, 21 milyar 122 milyonun üzerinde tasarruf ettik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı 'X' üzerinden paylaşım yaptı. Herkesin ortak görevinin çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Bakanlık olarak 'daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya' hedefiyle çevre dostu projeleri hayata geçiriyoruz. Güneş enerji santralleri, geri dönüşüm tesisleri, Adalet Ormanları, e-Tebligat uygulaması gibi çok sayıda çevreci projemizle sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de koruyoruz" dedi.

Dikilen fidanlarla geleceğe nefes olduklarını belirten Tunç, "Sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında 2017 yılından bu yana 672 Adalet Ormanı oluşturduk. Bu ormanlarımızda toplam 2 milyon 394 bin 96 fidanı toprakla buluşturduk. 3 milyon 927 bin 746 ağacın ise bakımını gerçekleştirdik. E-Tebligat sistemiyle de yargı süreçlerini hızlandırırken doğamızın yok olmasının önüne geçiyoruz. 2015 yılından günümüze 298 milyon 579 binin üzerinde e-Tebligat göndererek 10 bin 450 ton kağıt tasarrufu sağladık, 177 bin 655 ağacı kesilmekten kurtardık, 21 milyar 122 milyonun üzerinde tasarruf ettik. Atalarımızdan bizlere miras olduğu kadar evlatlarımızdan da bize emanet olan çevremizi korumaya, sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya, çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA