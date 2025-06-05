Adalet Bakanı Tunç, Çevre Dostu Projelerle 21 Milyar Tasarruf Sağladık

Adalet Bakanı Tunç, Çevre Dostu Projelerle 21 Milyar Tasarruf Sağladık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptığı açıklamada, e-Tebligat uygulaması ile önemli çevresel tasarruflar sağladıklarını ve çevre dostu projelerle sürdürülebilir bir gelecek hedeflediklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2015 yılından günümüze 298 milyon 579 binin üzerinde e-Tebligat göndererek 10 bin 450 ton kağıt tasarrufu sağladık, 177 bin 655 ağacı kesilmekten kurtardık, 21 milyar 122 milyonun üzerinde tasarruf ettik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı 'X' üzerinden paylaşım yaptı. Herkesin ortak görevinin çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Bakanlık olarak 'daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya' hedefiyle çevre dostu projeleri hayata geçiriyoruz. Güneş enerji santralleri, geri dönüşüm tesisleri, Adalet Ormanları, e-Tebligat uygulaması gibi çok sayıda çevreci projemizle sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de koruyoruz" dedi.

Dikilen fidanlarla geleceğe nefes olduklarını belirten Tunç, "Sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında 2017 yılından bu yana 672 Adalet Ormanı oluşturduk. Bu ormanlarımızda toplam 2 milyon 394 bin 96 fidanı toprakla buluşturduk. 3 milyon 927 bin 746 ağacın ise bakımını gerçekleştirdik. E-Tebligat sistemiyle de yargı süreçlerini hızlandırırken doğamızın yok olmasının önüne geçiyoruz. 2015 yılından günümüze 298 milyon 579 binin üzerinde e-Tebligat göndererek 10 bin 450 ton kağıt tasarrufu sağladık, 177 bin 655 ağacı kesilmekten kurtardık, 21 milyar 122 milyonun üzerinde tasarruf ettik. Atalarımızdan bizlere miras olduğu kadar evlatlarımızdan da bize emanet olan çevremizi korumaya, sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya, çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.