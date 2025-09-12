Adalet Bakanı Tunç, Çanakkale'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Tunç, AK Parti İl Başkanlığındaki basın toplantısının ardından, esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" diledi.

Daha sonra Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Tunç, burada Valilik şeref defterini imzaladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tunç'a günün anısına Şehitler Abidesi'nin minyatürünü takdim etti.

Kentteki programı kapsamında Çanakkale Adliyesine geçen Bakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çanakkale Barosunu ziyaret etti.

Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının sonunda AK Parti'ye yeni üye olanlara rozet takan Tunç, daha sonra Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Çanakkale ziyaretinde Bakan Tunç'a, Bakan Yardımcıları Hurşit Yıldırım ile Ramazan Can, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu da eşlik etti.