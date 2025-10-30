Adalet Bakanı Tunç, Barolar Birliği Heyetini Kabul Etti

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti, bakanlıkta kabul etti.

Adalet Bakanı Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Adalet sistemimizin temel unsuru ve milletimizin hak arama yollarının ana teminatı olan avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.