Adalet Bakanı Tunç: '65 binden fazla Filistinli şehit edildi'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in saldırılarının 7 Ekim'den bu yana bir katliama dönüştüğünü belirterek, "65 binden fazla Filistinli şehit edildi, milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi, 100 bine yakın yaralı var. Dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendi" dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne Adliyesi ile Edirne Barosu'nu ziyaret etti. Cuma namazını Eski Cami'de kılan Bakan Tunç, namazın ardından Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği basın açıklamasına katıldı. Edirne'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında İsrail'e tepki gösterildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı konuşmada, İsrail'in mahkemelerde hesap vereceğini söyledi. Bakan Tunç, "Çocuk ve kadın katilleri mazlumları katleden bu teröristler mutlaka elbet bir gün mahkemelerde insanlık yönünde hesap verecekler" dedi.

"65 binden fazla Filistinli şehit edildi"

Dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendiğini belirten Bakan Tunç, "Onları topraklarından etmek, onların ülkesini işgal etmek için asırlık bir politika izliyor. Maalesef uluslararası hukuku sürekli ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler'in kararlarını gerek Genel kurul kararlarını gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararları var. Bugüne kadar uymadığı, uygulamadığı yüzlerce karar var. Filistin'e yönelik bu zulümleri maalesef 7 Ekim'den bu yana artık bir katliama, bir soykırıma dönüştü. 65 binden fazla Filistinli şehit edildi. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan edildi. 100 bine yakın yaralı, şehirler yerle bir edildi. İnsanlığın gözü önünde, dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendi. Birleşmiş Soykırım Sözleşmesi'nin, Cenevre sözleşmelerinin bütün maddeleri ihlal edildi. Bu ihlaller nedeniyle İsrailli katliamcılar, İsrailli teröristler uluslararası adalet divanında, yargı huzurunda, yargılanmaya başlandı" dedi.

"Uluslararası hukuk yok sayıldı"

Uluslararası hukukun yok sayıldığını ifade eden Bakan Tunç, "İsrail devletine artık devlet demek mümkün değil, terör uygulayan bir yapıdan bahsediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararları, insani yardım önerileri maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine dahi getirilemeden uygulaması etkisiz hale getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları, tutuklama kararları maalesef hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk yok sayıldı. Uluslararası mahkemeler, uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu bütün dünya görmüş oldu. İsrail'in bu zulmüne karşı Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda, 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devlet kuruluncaya kadar bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Eninde sonunda soykırımcılar, katliamcılar, bu çocuk katilleri, bu kadın katilleri, mazlumları katleden bu teröristleri bir gün gelecek, bu mahkemelere çıkacak ve insanlık önünde hesap vereceklerdir, biz bunun için dua ediyoruz. Bunun için her türlü girişimi Türkiye olarak yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bir gün gelecek, onların ilahi adaletten zaten hiç kurtuluşu olmayacak" ifadelerini kullandı. - EDİRNE