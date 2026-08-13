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Adalet Bakanı Gürlek Trabzon'da Temaslarda Bulundu

Adalet Bakanı Gürlek Trabzon'da Temaslarda Bulundu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Gürlek, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile makamında bir araya geldi.

Başkan Genç, belediyenin çalışmaları hakkında Bakan Gürlek'e bilgi sundu.

Trabzon Adalet Sarayı'nı da ziyaret eden Gürlek, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve diğer ilgililerle görüştü.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Gürlek, daha sonra Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Bakan Akın Gürlek'e bazı ziyaretlerinde Vali Tahir Şahin, Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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