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Adalet Bakanı Gürlek, Mardin Valiliğinde Şeref Defteri'ni imzaladı

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Adalet Bakanı Gürlek, Mardin Valiliğinde Şeref Defteri'ni imzaladı Haber Videosunu İzle
Adalet Bakanı Gürlek, Mardin Valiliğinde Şeref Defteri'ni imzaladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mardin'de Valiliği ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun ile karşılamada buluşan Gürlek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı; ardından valilik makamında yapılan görüşme basına kapalı sürdü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Mardin'e gelen Bakan Gürlek, valiliği ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun ile birlikte kendisini karşılayanları selamlayan Bakan Gürlek daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Gürlek ve beraberindekiler daha sonra valilik makamına geçti. Görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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