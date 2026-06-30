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Bakan Gürlek, Erdemli Belediye Başkanı Kara ve muhtarları kabul etti

Bakan Gürlek, Erdemli Belediye Başkanı Kara ve muhtarları kabul etti
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları Bakanlık'ta kabul ederek görüş ve önerilerini dinledi. Bakan, e-Tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları kabul etti.

Bakan Gürlek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Erdemli ilçesi muhtarlarını Bakanlık'ta kabul etti. Bakan Gürlek, toplantıda muhtarların görüş ve önerilerini dinledi. Muhtarları Adalet Bakanlığı'nda ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Bakan Gürlek, muhtarların görevinin önemine vurgu yaparak, "Muhtarlar insanların dertlerini dinler. Muhtar devletin en temel direği o konuda" dedi.

'E-TEBLİGAT YASASINI DÜZENLEDİK'

Bakan Gürlek yargının hızlandırılmasına ilişkin çalışmalara da değinerek, süreçlerin kısalması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Muhtarların uzun süren kadastro mülkiyet davaları ile ilgili soruları üzerine Bakan Gürlek, e-Tebligat yasasını hatırlattı. Bu davalarda tebligat ile ilgili sıkıntıların olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, kadastro davalarının uzaması ile ilgili bir birim kurduklarını da hatırlatarak, uzayan davaların çabuklaştırılmasına ilişkin süreçleri takip ettiklerini belirtti. Tebligatla ilgili sıkıntılara da vurgu yapan Bakan Gürlek, "Burada tebligatla ilgili bir sıkıntı var. Onunla ilgili de e-Tebligat yasasını düzenledik, çıktı. İnşallah Allah'ın izniyle bu süreler kısalacak" dedi.

Bilirkişilik uygulamaları ile ilgili soru üzerine Bakan Gürlek, konuyla ilgili düzenlemeler olduğunu hatırlatarak, "Bilirkişilik'le ilgili de düzenlemeler var. 12. pakette meclise gelecek" dedi.

Bakan Gürlek, Erdemli Belediye Başkanı ve muhtarlara ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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