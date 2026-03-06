Haberler

Bakan Gürlek: "Dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon faaliyetleri yakından takip edilmektedir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerinin devletin ilgili kurumları tarafından takip edildiğini belirtti. Ayrıca, toplumsal huzuru hedef alan içeriklere karşı hukuki işlemlerin devam ettiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği üzere, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri devletimizin ilgili tüm kurumları tarafından yakından takip edilmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği üzere, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri devletimizin ilgili tüm kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında; toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti