Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, Rusya Federasyonu Başsavcısı Gutsan ile görüştü Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, St. Petersburg'da Rus yetkililerle görüşerek 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in de aralarında bulunduğu suçluların iadesini yeniden talep etti ve iki ülke arasında adli işbirliği protokolü imzalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Hukuk Forumu"na katılmak üzere bulunduğu St. Petersburg'da, Türkiye'nin Rusya ile adli işbirliğini güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadeleye ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak işbirliği protokolünü imzaladıklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik. Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik. Adalet Bakanlığı olarak dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu

Davutoğlu'ndan grup toplantısına damga vuran Şara çıkışı