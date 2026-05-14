Adalet Bakanı Gürlek'ten "yasa dışı bahis ve uyuşturucu soruşturmalarına" ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz." dedi.

Gürlek, "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AA muhabirinin Düzce ve Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Ülke genelindeki başsavcılıkların yasa dışı bahis konusunda gerekli işlemleri yaptığını, hazırlanan dosyaları operasyonlara dönüştürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, "Yasa dışı bahis, uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başsavcılıkların, kolluk görevlilerinin güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Gürlek, elde edilen paraların kamu kaynaklarına aktarıldığını bildirdi.

Gençlerin bu bataklıktan kurtulmasını istediklerini dile getiren Gürlek, uyuşturucuyla mücadelenin de sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele konusundaki tavrımızı biliyorsunuz. Geldiğimiz günden beri bu konuda kararlı mücadelemiz var. Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için çalışıyoruz. Devletimiz gençlerimizin geleceğini korumakla mükellef. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde çalışmamıza devam ediyoruz."