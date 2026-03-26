Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetiyle bir araya gelerek avukatların ihtiyaçları ve beklentilerini ele aldıklarını belirtti. Görüşmede, Adalet Bakanlığı'nın barolarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağkan ve heyetiyle Bakanlık'ta görüştüğünü belirtti.

Savunma makamının temsilcisi olan avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Barolar Birliği ile yakın işbirliği içinde adalet camiamızın taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
