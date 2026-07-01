Bakan Gürlek Azerbaycan'da Aliyev'in mezarını ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'da merhum lider Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Gürlek, başkenti Bakü ziyareti kapsamında merhum Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Gürlek, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Akın Gürlek anıtlara çelenk bıraktı.

"Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan kim olursa olsun bu süreci sonuna kadar takip ediyoruz"

Türk Şehitliği'nde gazetecilere açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Azerbaycan'la adli anlamda birçok konuda iş birliğimiz var. Bu ziyarette bir resmi temas, resmi ziyaret, iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı Türk devletleri anlamında da adli iş birliği kapsamında neler yapabiliriz, neleri genişletebiliriz? Biliyorsunuz noterlik uygulamasını Türk devletleri iş birliği kapsamında ortaya koyduk. Şu an hem Azerbaycan'la hem Türk devletleri iş birliğiyle adli anlamda ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bu işleri karşılıklı masaya yatırmak için mevkidaşlarımızla biz ziyarete geldik" dedi.

Ülkeden kaçan suçluların dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar yakalanmasını istediklerini belirten Gürlek, "Bu konuda da kararlı bir duruş sergiliyoruz. Özellikle bu farklı yerlerde de olabilir. Bu konuda iade taleplerimizi yeniliyoruz. Eksik belge, yeni delil varsa bunlar da yeniden gündeme getiriyoruz. Gittiğimiz ziyaretlerde de biliyorsunuz daha önce bir Rusya ziyareti olmuştu. Rusya ziyaretinde de gündeme getirdik. Azerbaycan da sağ olsun. Zaten Azerbaycan devletimiz, adalet bakanımız bu konuda bize her türlü kolaylığı gösteriyor. Ama şunu söylemek istiyorum, yani biz özellikle Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan kim olursa olsun bu sürecin sonuna kadar takip ediyoruz. Yani iade süreciyle ilgili de yeni gelen evraklar, yeni güncelleme yapılan bilgiler varsa bunları da dosyaya koyuyoruz. Karşılıklı ikili iz adli iş birliği kapsamında da bunların Türkiye iadesini bekliyoruz" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı