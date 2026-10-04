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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Savcı Orhan Kılıç için taziye mesajı yayımladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç için taziye mesajı yayımladı. Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda Kılıç’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına sabır ile başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, Kılıç'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Cumhuriyet Savcımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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