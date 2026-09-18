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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bir dizi ziyaret ve programa katıldı. Gürlek; Valilik, AK Parti ve MHP il başkanlıkları, Adana Adliyesi, Adana Müzesi, kadın kolları, STK, teşkilat ve gençlik buluşması programlarında yer aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da bir dizi ziyaret ve programa katıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Adana'da bir dizi ziyaret ve programa katıldı. İlk olarak Adana Valiliğini ziyaret eden Gürlek, ardından AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Programına Adana Adliyesini ziyaret ederek devam eden Bakan Gürlek, daha sonra MHP Adana İl Başkanlığını ziyaret etti. Gürlek, program kapsamında Adana Müzesi'ni ziyaret ederek AK Parti Kadın Kolları programına katıldı. Ardından burada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Gürlek, teşkilat buluşmasına katıldı.

Akın Gürlek, Adana programını gençlik buluşmasına katılarak tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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