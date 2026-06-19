Haberler

Adalet personel sayısı 4-5 yılda 3 kat arttı

Adalet personel sayısı 4-5 yılda 3 kat arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, son 4-5 yılda personel sayısının 9 binden 27 bin 500'e çıktığını, dosya sayısının yüzde 30-35 arttığını ancak bekleme sürelerinin değişmediğini söyledi. Yargılamaların hızlanması için hedef süreler ve yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, son 4-5 yılda personel sayılarının 3 kat artarak 9 binlerden 27 bin 500'e geldiğini söyledi.

Ayyıldız, Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcıları için otelde düzenlenen veda programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı, adaletin yüzyılı" şiarıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşların doğrudan hayatına yansıyan, hayatını kolaylaştıran projeleri gerçekleştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Ayyıldız, "Özellikle genel kamuoyu algımızda, anketlerimizde vatandaşımızın adalete olan güven duygusunun yükselmesine dönük birtakım gayretlerimiz var." dedi.

Ayyıldız, yargılamaların süresi konusunda personele önemli görevler düştüğüne işaret ederek, "Son 4-5 yılda personel sayısı 3 kat arttı, 9 binli sayılardan 27 bin 500'e geldi." diye konuştu.

Dosya sayısının son 3-4 senede yüzde 30-35 arttığını belirten Ayyıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama maalesef bekleme sürelerimizde hiçbir değişiklik yok. Bekleme sürelerimiz aynen yerinde sayıyor. Dolayısıyla biz şimdi HSK'da yargının etkinliği ve verimliliği bürosuyla, 'Alo Adalet' hattıyla bu yavaşlığı, durgunluğu biraz olsun silkelemek istiyoruz. Tabii ki burada sadece hakim ve savcılar olarak bizim bir sorumluluğumuz yok."

"Bölge adliye mahkemelerine de hedef süreleri getiriyoruz"

Bilirkişilik müessesesi ve müzekkerelerin yazılması gibi çok sayıda soruna neşter vurulması gerektiğini anlatan Ayyıldız, "Ama hasılı son tahlilde herkes kendi evinin önünü temizlemekle mükellef." dedi.

Ayyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakim ve savcılar olarak öncelikle kendi işlerimize yoğunlaşmamız, hızımızı ayarlamamız gerekiyor. Bunun için malumunuz hedef sürelerimiz var. Şimdi istinaflara, bölge adliye mahkemelerine de hedef süreleri getiriyoruz. Hakim ve savcılarımızın her gittiğimiz ilde yapılan toplantılarda teklif önerileri oluyor. İşte yaşadıkları zorluklar, yargılama uzamalarına sebebiyet veren hususlar, bunları not alıyoruz. İnşallah bir kısmını, 12. Yargı Paketi Meclise sunuldu, onda çözeceğiz. Uygulamayla çözülecekler, UYAP'ta yapılacak güncellemelerle çözülecekler var. Bunları da inşallah gerçekleştireceğiz. Hamdolsun, gerçekten tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'mız gibi, Adalet Bakanı'mız da tam bir irade ve cesaret sembolü. Zaten toplumda, 'Şuna dokunulamaz.' denen neredeyse hiçbir grup yok, bu algı kırıldı. Şimdi biz bunu destekleyen nitelikte yargılamaların hızlandırılmasına da hep birlikte omuz vereceğiz. Bu, bir ekip işi. Ne Bakanlık ne HSK ne de adliyelerimiz tek başına bunu çözemez."

Ayyıldız, kentteki temasları kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ile Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Bayrak'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz

Dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi

O sözlerine açıklık getirdi! "FETÖ ajanları" diyerek kimleri kastetti?
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı