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Adalar Belediye Meclisi'nde 'imzası pahalıymış' tartışması

Adalar Belediye Meclisi'nde 'imzası pahalıymış' tartışması

Politika Haberleri

Adalar Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı 3 Nisan pazartesi günü Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Adalar Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı 3 Nisan pazartesi günü Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Nesrin Sağlık Deriş'in " Engin Çelik'in imzası neden bu kadar pahalı" diyerek bunun ne demek olduğunu sorması meclis salonunda tartışmaya neden oldu?

Ak Parti Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesrin Sağlık Deriş meclis toplantısında, bir kaç tane vatandaş mecliste Engin Çelik'in imzasının neden pahalı olduğunu sormasını istediğini, bunun ne demek olduğunu sordu. Cevabı Engin Çelik yerine Belediye Başkanı Erdem Gül cevapladı. Gül, "bu ne demek" dedi. Deriş ise "Bilmediğim için size soruyorum" diyerek cevapladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Engin Çelik AK Parti Politika Haberler

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