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Açılıştaki gösteriye hayran kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'na talimat verdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı-Patnos Yolu açılışına canlı bağlantıyla katıldı. Açılış sırasında halk oyunu gösterisi sergileyen Ağrılı kızların performansına hayran kalan Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'na "Kızlarımızın hediyesini bizzat sen alacaksın. Sakın ihmal etme" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Renkli anların yaşandığı açılışta halk oyunu gösterisi sergileyen Ağrılı kızların performansına hayran kalan Erdoğan'ın Bakan Karaismaoğlu'na verdiği talimat dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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