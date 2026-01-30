Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "2028 yılı bizim en kolay geçireceğimiz seçim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Erzincan'da yaptığı konuşmada 2028 seçimlerinin en kolay geçirecekleri seçim olacağını belirtti. Acar, partinin liderinin dünya çapında sevilen bir lider olduğunu vurguladı ve seçim sürecindeki zorlukları aşmak için kararlılıklarını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, "Tüm dünyada en çok sevilen liderden, gönül bağı olan bir kişiden bahsediyoruz. 2,5 milyar nüfusu temsil eden müslüman dünyasının, ümmetin diye ifade edebileceğimiz bir lideri var. Dolayısıyla çok uzaklara gitmeye gerek yok. 2028 yılı bizim en kolay geçireceğimiz seçim olacak Allah'ın izniyle" dedi.

Acar, Erzincan'da düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzde zorlu bir mücadele daha var. 2028'de yine bir seçim ve tezviratla asla hak etmedikleri bu millete çıkıp meydanlarda, gördüğünüz gibi hiçbir iddiası, memleket için derdinin hiç asla gündemine dahi alınmadığı Silivri'deki yolsuzlukla itham edilen ve iddianamelerin de ortada olduğu bir sürü ithama cevap vermek yerine sadece ve sadece ana muhalefet partisinin, bir adamın arkasından Silivri'ye bakmasının sonucuyla gidilen bir seçimden bahsediyoruz. Burada işimiz yine kendimizi anlatmak üzerine çok zor olacak. Tezviratlara, yalana, yolsuzluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

2028 seçimlerinde en kolay geçirecekleri seçim olacağını söyleyen Acar, "Liderimiz belli, vatandaşa dokunmuşuz. Anadolu'nun bizatihi kendisi olmuşuz. Zaten böyle bir durumu doğru şekliyle anlatabiliyorsak ne ala. Cumhurbaşkanımız tekrar tekrar anlatmamızı tavsiye ediyor. Anlatacak çok şeyimiz var. 'Durmak yok yola devam'ın bir karşılığı var. 'Yaparsa AK Parti yapar'ın bir anlamı var. Tabii ki kusursuz değiliz. Beşeriz, hatalarımız, eksiklerimiz muhakkak var. Bunları tamamlamak için başımızda çok üst düzeyde bir profile ulaşmış olan, çok tecrübeli bir liderimiz var. Sadece bunu anlatmamız kafi. Tüm dünyada en çok sevilen liderden, gönül bağı olan bir kişiden bahsediyoruz. 2,5 milyar nüfusu temsil eden Müslüman dünyasının, ümmetin diye ifade edebileceğimiz bir lideri var. Dolayısıyla çok uzaklara gitmeye gerek yok. 2028 yılı bizim en kolay geçireceğimiz seçim olacak Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

Acar, konuşmasının ardından AK Partiye yeni katılan kişilere rozetlerini taktı. AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı tarafından Acar'a hediye takdim edildi. Programa, Erzincan Koordinatörü AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları ve partililer katıldı.

İlk programın ardından Acar, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Acar, "AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı olarak ulusal ve yerel basının yaşamış olduğu sıkıntıların farkındayız. Bizler, basın mensuplarımızın mesleklerini daha sağlıklı şartlar altında icra edebilmeleri, haklarının güçlendirilmesi, tüm sorunlarının giderilmesi noktasında sorumluluk almaya devam edeceğiz. Daha güçlü, daha nitelikli ve daha etkin bir medya ortamının oluşmasına da bundan önce yaptığımız gibi katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
