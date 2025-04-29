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ABD, Yemen'de 7 MQ-9 Reaper İHA Kaybetti

ABD, Yemen'de 7 MQ-9 Reaper İHA Kaybetti
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ABD'li yetkililer, 15 Mart'tan bu yana Yemen'de her biri yaklaşık 30 milyon dolar değerinde 7 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracının kaybedildiğini açıkladı. Ayrıca, USS Harry S. Truman uçak gemisinden bir F/A-18E savaş uçağının Kızıldeniz'e düştüğü bildirildi.

ABD'li adı açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'de her biri yaklaşık 30 milyon dolar değerinde 7 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybettiğini açıkladı.

Adının açıklanmamasını istemeyen ABD'li yetkili, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'de 7 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybettiğini söyledi. "Her biri yaklaşık 30 milyon dolar değerinde 7 adet MQ-9 düştü" diyen ABD'li yetkili, dronların kaybolma nedenini ise bildirmedi.

Savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü

ABD Donanması yaptığı açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisinden bir F/A-18E savaş uçağının Kızıldeniz'e düştüğün ve bir denizcinin hafif şekilde yaralandığını kaydetti. Açıklamada, "Mürettebat hangarda uçağı çekerken kontrolü kaybetti ve uçak, çekici ile birlikte denize düşerek kayboldu" denildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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