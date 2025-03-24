Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti

Kayyum atanan CHP'li belediyede deprem! İstifalar art arda geldi
İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak

İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse bir ilk olacak
Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgudan yeni detay! İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler
Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

"Kılıçdaroğlu gelen bilgiyi Özel'e verdi ama ciddiye alınmadı"

ABD ve Rus Heyetleri Riyad'da Görüşmelere Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Rus heyetleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek Karadeniz bölgesindeki güvenlik ve çatışmaların durdurulması konularında müzakerelere başladı. Görüşme, ABD'nin Ukrayna heyetiyle gerçekleştirdiği toplantıdan bir gün sonra yapıldı.

ABD-Rus heyetinin görüşmeleri, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin gerçekleştirdiği görüşmeden bir gün sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

ABD heyeti, Ukraynalı heyetle gerçekleştirdiği görüşmeden bir gün sonra bu kez Rus heyetle bir araya geliyor. ABD ve Rus heyetlerinin görüşmesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 10.00'da başladı. Riyad'da bulunan Ritz-Carlton Otel'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, Karadeniz bölgesinde çatışmaların durması, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra barış gücü konusu ele alınacak.

Rus heyetine Rus tarafına eski diplomat ve Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigory Karasin ile FSB danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.

Müzakerelere başlanması kararlaştırılmıştı

Putin ile Trump'ın 18 Mart'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Kremlin Sarayından yapılan açıklama, Putin'in Rusya ile Ukrayna'nın karşılık olarak enerji altyapılarına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurulması önerisini kabul ettiği belirtilmişti. Putin'in ayrıca Trump'ın Karadeniz'de güvenli seyrüsefer girişimini hayata geçirme fikrine olumlu yaklaştığı vurgulanarak, "Bu anlaşmanın detaylarını daha fazla incelemek için müzakerelere başlanması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanılmıştı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title