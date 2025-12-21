Haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: "İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ek istişareler devam edecektir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Miami'deki toplantıda Gazze için kapsamlı barış planının uygulama aşamalarını değerlendirdi. İnsani yardımlar, esirlerin iadesi ve Gazze'de birleşik bir yönetim organı kurulması gibi konular masaya yatırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Miami'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Gazze toplantısına ilişkin, "Gazze için Kapsamlı Barış Planı'nın aşamalı uygulanmasındaki bir sonraki adımları gözden geçirdik. Başkan'ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve tüm tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ek istişareler devam edecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Miami'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile yapılan Gazze toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Witkoff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri olarak, Gazze ateşkesinin birinci aşamasının uygulanmasını gözden geçirmek ve ikinci aşamaya yönelik hazırlıkları ilerletmek üzere Miami'de bir araya geldik. Birinci aşama; insani yardımın genişletilmesi, esirlerin naaşlarının iadesi, kısmi kuvvet çekilmeleri ve çatışmaların azaltılması dahil olmak üzere ilerlemeler sağlamıştır" dedi.

"Başkan'ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz"

İkinci aşama görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "İkinci aşamaya ilişkin görüşmelerimizde, sivilleri koruyacak ve kamu düzenini sürdürecek, birleşik bir Gazzeli otorite altında Gazze'de bir yönetim organının oluşturulmasının sağlanmasını vurguladık. Ayrıca, Gazze'nin toparlanması, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah açısından hayati öneme sahip olan; ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirme ve enerji, su ile diğer ortak kaynaklarda iş birliği dahil bölgesel entegrasyon tedbirlerini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Gazze'de geçiş yönetimi olarak Barış Kurulu'nun kısa vadede kurulması ve faaliyete geçirilmesine vurgu yapan Steve Witkoff, "Gazzeli kurumlar ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde, kademelendirme, koordinasyon ve etkili izleme süreçlerinin önemini vurgulayarak, Gazze için Kapsamlı Barış Planı'nın aşamalı uygulanmasındaki bir sonraki adımları gözden geçirdik. Başkan'ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve tüm tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye, itidalli davranmaya ve izleme düzenlemeleriyle iş birliği yapmaya çağırıyoruz. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ek istişareler devam edecektir" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
title