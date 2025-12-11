Haberler

Japonya ve ABD savaş uçaklarından ortak tatbikat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve Japonya, Japon Denizi üzerinde ortak hava tatbikatı yaptı. Tatbikata, Japonya'nın F-35 ve F-15 uçaklarının yanı sıra ABD'nin B-52 bombardıman uçakları da katıldı. Tatbikat, bölgedeki askeri gerilime yanıt olarak gerçekleştirildi.

ABD ve Japonya, ABD'ye ait 2 adet B-52 stratejik bombardıman uçağının da katılımıyla Japon Denizi üzerinde ortak hava tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya ve Çin'e ait askeri uçakların Japonya hava sahası yakınlarında ortak uçuş yapması bölgede askeri gerilimi artırırken Japonya ve ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklarının Japon Denizi üzerinde ortak tatbikat yaptığı bildirildi. Tatbikata SDF'ye ait 3 adet F-35 ile 3 adet F-15 savaş uçağının yanı sıra ABD'ye ait 2 adet B-52 stratejik bombardıman uçağının katıldığı aktarıldı. Tatbikatın "Japonya'yı çevreleyen güvenlik ortamının giderek daha ciddi hale gelmesi üzerine" gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu ortak tatbikat, Japonya ve ABD'nin güç kullanarak statükoda tek taraflı değişiklikler yapılmasına müsamaha göstermeyeceğinin yeniden teyidi niteliğindedir" ifadelerine yer verildi. Tatbikatın ayrıca Japonya ve ABD'nin hazırlık duruşunu ortaya koyduğu ve ittifakın caydırıcılık ile müdahale kapasitesini güçlendirdiği ifade edildi.

Rusya ve Çin uçakları Japonya yakınlarında ortak uçuş yapmıştı

Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e ait askeri uçakların Japonya hava sahası yakınlarında uçuş yaptığını duyurarak Tokyo yönetiminin tedbir olarak kendi savaş jetlerini havalandırdığını açıklamıştı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya ve Çin'e ait bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği ortak uçuşların Japonya çevresindeki askeri faaliyetlerin genişlediğini ve yoğunlaştığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemize yönelik açık bir güç gösterisi olan bu eylemler, ulusal güvenliğimiz açısından ciddi bir endişe kaynağıdır" ifadelerini kullanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı evinde ölümden döndü
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
title