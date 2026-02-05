Haberler

İran ile görüşme öncesi Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner Katar'da

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witokoff ve damadı Jared Kushner, İran ile yarın yapılacak görüşme öncesi Katar'a geldi. Görüşmelerin Umman'da gerçekleştirileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witokoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, İran ile yarın yapılacak görüşme öncesi Katar'a geldi.

ABD ve İran arasında yarın Umman'da yapılması beklenen görüşmeye saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witokoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, yarın yapılacak görüşme öncesi Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı açıklamada, ABD ile görüşmeler konusunda mutabakata varıldığını duyurmuş ve "ABD ile nükleer müzakereler cuma günü yaklaşık saat 10.00'da Maskat'ta gerçekleştirilecek. Gerekli tüm düzenlemeleri sağladıkları için Ummanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum" demişti. - DOHA

