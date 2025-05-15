ABD, Türkiye'ye 300 Milyon Dolarlık Füze Satışı Onayı Verdi

ABD, Türkiye'ye 300 Milyon Dolarlık Füze Satışı Onayı Verdi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye toplamda 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verdi. Satış, F-16'lar gibi çeşitli hava görevlerinde kullanılabilecek füzeleri içeriyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verildiğini duyurdu.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre'ye yaptığı iki ayrı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm satışına onay verdi. Bakanlık, toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm birimi satışına da onay verdi.

ABD'nin onay verdiği havadan havaya füzelerin, başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği bildirildi. Silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongre'den herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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