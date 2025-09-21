ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri'nden Çin'e Sürpriz Ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, 2019 yılından bu yana Çin'e ilk kez ziyaret gerçekleştirerek Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin yankıları sürerken, bu kez ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD'li Demokrat siyasetçi Adam Smith liderliğindeki iki partili heyet, Pekin'deki Büyük Halk Sarayı'nda Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre, ziyaretin iki ülke arasındaki buzları eritmeye yardımcı olacağını söyleyen Li, bu vesileyle ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınacağına dair inancını dile getirdi. Heyete liderlik eden Smith ise, ABD ve Çin arasındaki siyasi temasların daha sık gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, "Hem Çin'in hem de ABD'nin ilişkileri güçlendirmek için yapması gerekenler olduğunu biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi'nin Çin'e yaptığı ziyaretler arasında 6-7 yıl geçmesi doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

2019'dan bu yana ilk ziyaret

Çin ile ABD arasındaki diplomatik ziyaretler Pekin yönetiminin Covid-19 salgını sonrasında sınırlarını kapatması nedeniyle sekteye uğramıştı. Salgının kaynağına ilişkin tartışmalar iki ülke arasında gerginliğe neden olurken, ABD Temsilciler Meclisi heyetinin Çin'e yaptığı son ziyaret 2019 yılında gerçekleşmişti. - PEKİN