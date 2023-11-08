ABD Temsilciler Meclisi, Rashida Tlaib'i kınadı

ABD Temsilciler Meclisi, Filistin kökenli Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in Gazze'de ateşkes açıklamaları nedeniyle Tlaib'e 'sansür' niteliğinde kınama kararı aldı. Karar, 234'e karşı 188 oyla kabul edilirken dört Cumhuriyetçi, karar aleyhinde oy kullandı ve 22 Demokrat da sansür kararına destek oyu verdi.

Cumhuriyetçi Parti'den Meclis Üyesi Rich McCormick'in teklifiyle ABD Temsilciler Meclisi'nde dün oylanan ve kabul edilen kararda, Demokrat Parti'den Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in "7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısına ilişkin yalan söylemleri teşvik etme ve İsrail devletinin yıkılması çağrısında bulunma" söylemlerine son vermesi istenerek kınandı.

Filistin kökenli ABD vatandaşı Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ise kararla ilgili dün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı savunma açıklamasında "Kongrede görev yapan tek Filistinli Amerikalı benim Sayın Meclis Başkanı ve benim bakış açıma burada her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Susmayacağım ve sözlerimi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim" dedi.

'İNSANLARI VE HÜKÜMETLERİ AYIRMAK ÖNEMLİDİR'

"Açık konuşayım, eleştirim her zaman İsrail hükümetine ve Netanyahu'nun eylemlerine yönelik oldu. İnsanları ve hükümetleri ayırmak önemlidir Sayın Meclis Başkanı. Hiçbir hükümet eleştirinin üstünde değildir. İsrail hükümetini eleştirmenin Yahudi aleyhtarı bir düşünce olduğu ve çok tehlikeli bir emsal olduğu fikri, ülke genelinde insan hakları adına konuşan farklı sesleri susturmak için kullanılıyor" diyen Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, "Filistinli ve İsrailli çocukların çığlıkları bana göre (birbirinden) farksızdır" dedi.

SANSÜR NİTELİĞİNDEKİ KINAMA KARARI NEDİR?

ABD Temsilciler Meclisi kurallarına göre, bir Kongre üyesinin kınanması için yapılan oylama, üyenin davranışının kamuoyu önünde kınanmasının ötesinde bir güce sahip değildir. Karar, bir meclis üyesinin Kongre'deki ayrıcalıklarını yok saymaz ya da üyeyi ihraç etmez. Kararının geçmesi için basit bir çoğunluk yeterlidir.

Kınama kararı, ABD Temsilciler Meclisi tarihinde nispeten nadirdir, tarihte sadece 25 Temsilciler Meclisi üyesi için bu kınama kararı alınmıştır ve Tlaib, 26'ncı oldu. Dünkü oylama, Kongre'nin ilk Filistin asıllı Amerikalı üyesi olan Tlaib'in kınanması için birkaç hafta içinde yapılan ikinci girişim oldu.