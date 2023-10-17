ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Seçimi İlk Turda Sonuçsuz Kaldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarhty'nin görevden alınmasının ardından yapılan ilk tur oylamada hiçbir aday yeterli oyu alamadı. Cumhuriyetçi Jim Jordan en çok oy alan aday oldu.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarhty'nin ay başında görevinden alınmasının ardından bugün yapılan ilk tur oylamada hiçbir aday Temsilciler Meclisi Başkanı olmak için yeterli oyu alamadı.

Temsilciler Meclisi üyeleri, McCarthy'nin 3 Ekim'de koltuğundan edilmesinin ardından yeni Temsilciler Meclisi Başkanı'nı seçmek için toplandı.

Mecliste çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin adayı Ohio Temsilcisi Jim Jordan, aldığı 200 oyla başkan seçilmek için yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

Cumhuriyetçi Partiden 20 üye, Jordan'a karşı başka üyelere oy verdi. 6 temsilcinin, eski Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'e oy vermesi dikkati çekti.

Demokratların tamamı ise (212) Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries'e oy verdi.

Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi "krizi"

ABD'de ocak ayında Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde ilk kez 4 gün boyunca meclis başkanını seçmek için 15 kez oylamaya gitmişti.

Temsilciler Meclisinde çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin son anda uzlaşmasıyla McCarthy, 15 tur oylamanın ardından ancak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmişti.

McCarthy'nin koltuğundan edilmesi

???????Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçi üyeler, McCarthy'nin, bütçe görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak yapılan yoklamalarda yeterli oyu alamayacağı görünen Scalise adaylığını geri çekmişti.

Scalise'in geri çekilmesinin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ı aday göstermişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısının ardından ABD siyasetindeki üçüncü önemli isim olarak önem arz ediyor.

Trump'tan Jordan'a destek

Jordan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla biliniyor. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Jim Jordan harika bir Temsilciler Meclisi Başkanı olacak." diyerek, Jordan'a tam destek verdiğini bildirmişti.