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ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail'de erken seçim çağrısında bulundu

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ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, İsrail'de erken seçim çağrısında bulundu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, İsrail'de erken seçim çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 160 gündür devam ederken, ABD'li yetkililerden İsrail'e yönelik tepkiler sürüyor. Yahudi kökenli ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, "Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun değil. O zamandan bu yana dünya kökten değişti ve İsrail halkı şu anda geçmişe takılıp kalmış bir yönetim tarafından boğuluyor" dedi.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i eleştiren Schumer, "Netanyahu, Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcılarla koalisyona girerek yolunu kaybetti" dedi.

"ABD'nin mevcut gidişatı değiştirmek için İsrail politikasını şekillendirmede daha aktif bir rol oynamaktan başka seçeneği kalmayacaktır"

Schumer, "Eğer Başbakan Netanyahu'nun mevcut koalisyonu savaş sona erdikten sonra da iktidarda kalır ve ABD'yi sınayan tehlikeli ve tahrik edici politikalar izlemeye devam ederse, ABD'nin mevcut gidişatı değiştirmek için İsrail politikasını şekillendirmede daha aktif bir rol oynamaktan başka seçeneği kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Schumer'dan İsrail'de erken seçim çağrısı

ABD tarihinde seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkili olarak bilinen Schumer, "Bir demokrasi olarak İsrail'in kendi liderlerini seçme hakkı vardır ve bırakalım taşlar yerine otursun. Ancak önemli olan İsraillilere bir seçenek sunulmasıdır. İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir" dedi.

Schumer, kimsenin Netanyahu'dan şiddet döngüsünü kırmasını ve iki devletli çözümü desteklemesini beklemediğini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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