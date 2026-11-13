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ABD senatörleri SpaceX'ten Ukrayna için Starlink kısıtlamalarını kaldırmasını istedi

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ABD'li senatörler Jeanne Shaheen ve Thom Tillis, Trump yönetimi ve SpaceX'e Ukrayna'ya Starlink kısıtlamalarını kaldırma çağrısı yaptı. Kısıtlamaların Ukrayna'nın Rus dronlarını engelleme gücünü zayıflattığı ve Amerikalıların hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulunuldu.

ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Thom Tillis, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu internet hizmetindeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı.

ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Thom Tillis, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Starshield'a yeniden kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerin ardından Başkan Donald Trump yönetimine ve SpaceX'e çağrıda bulunarak, kısıtlamaların Ukraynalıların ve Amerikalıların hayatını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Hizmetin yeniden başlamasından yalnızca birkaç hafta sonra Ukraynalı yetkililerin Starshield'ın yeniden kısıtlandığını bildirmesi kabul edilemez. Bu durum, Ukrayna'nın cephe hattı boyunca Rus dronlarını engelleme yeteneğini zayıflatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Trump yönetimi ve SpaceX'e internet hizmetindeki kısıtlamaları derhal kaldırmaları çağrısı yapılan açıklamada "Ukrayna, savaşı sona erdirmek için iyi niyetle müzakere ediyor. Rusya ise böyle bir iyi niyet göstermedi." denildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin kısıtlanmasının, Trump yönetiminin savaşı müzakereyle sona erdirme yönündeki çabalarına nasıl bir katkı sağlayacağı da sorgulandı.

Kongre'ye internet hizmetine dair kısıtlamaları kimin emrettiğini veya onayladığını soruşturması çağrısında bulunulan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve SpaceX, tüm kayıtları saklamalı, Kongre'nin gerçekleri ortaya koymak için ihtiyaç duyduğu sözleşmeleri ve yazışmaları teslim etmeli ve bunun bir daha yaşanmaması için güvenceler oluşturmalı." değerlendirmesi yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün ordusuna sunulan Starlink internet hizmetinin hızında kısıtlamaların yaşandığını bildirmişti.

Zelenskiy, bu durumun, özellikle Rus ordusunun fırlattığı jet motorlu insansız hava araçları (İHA) saldırılarının önlenmesi konusunda zorluklar yarattığını ve bu nedenle bazı isabetlerin kaydedildiğini ifade etmişti.

Ukrayna ordusu, ekim ayında da söz konusu hizmetle ilgili belli kısıtlamaların meydana geldiğini bildirmişti.

Zelenskiy ise 24 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu ve yavaşlayan internet hizmetinin "kısıtlamalardan önceki hıza" geri döndüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA
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